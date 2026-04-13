Lotto-Glück in Sachsen! Spieler räumen über 800.000 Euro ab

Erzgebirge/Bautzen - Lotto-Glück für zwei Sachsen ! Im Erzgebirgskreis hat ein Spieler rund 800.000 Euro gewonnen, eine Spielerin aus dem Landkreis Bautzen sicherte sich 77.777 Euro.

In Sachsen haben zwei Spieler richtig hohe Gewinne erzielt. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Wie Sachsenlotto mitteilte, hat der Lottospieler aus dem Erzgebirgskreis in der Ziehung am Samstag die stolze Summe von 796.212,80 Euro gewonnen.

"Er gab seinen Spielschein bereits Mitte März für mehrere Ziehungen in Folge in einer Sachsenlotto-Annahmestelle im Erzgebirgskreis ab", hieß es weiter.

Im fünften von sechs Tippfeldern traf er die sechs Gewinnzahlen 17, 23, 32, 33, 34 und 46.