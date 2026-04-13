Lotto-Glück in Sachsen! Spieler räumen über 800.000 Euro ab
Erzgebirge/Bautzen - Lotto-Glück für zwei Sachsen! Im Erzgebirgskreis hat ein Spieler rund 800.000 Euro gewonnen, eine Spielerin aus dem Landkreis Bautzen sicherte sich 77.777 Euro.
Wie Sachsenlotto mitteilte, hat der Lottospieler aus dem Erzgebirgskreis in der Ziehung am Samstag die stolze Summe von 796.212,80 Euro gewonnen.
"Er gab seinen Spielschein bereits Mitte März für mehrere Ziehungen in Folge in einer Sachsenlotto-Annahmestelle im Erzgebirgskreis ab", hieß es weiter.
Im fünften von sechs Tippfeldern traf er die sechs Gewinnzahlen 17, 23, 32, 33, 34 und 46.
Die Spielerin aus dem Landkreis Bautzen gewann 77.777 Euro im Spiel 77. Sie hatte ihren Eurojackpot-Spielschein am Freitagnachmittag online abgegeben.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa