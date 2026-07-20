Mann rastet in sächsischem Zug aus: "Ich bringe euch alle um"

Burgstädt - Außer Rand und Band! Ein Fahrgast (42) rastete am Sonntag im RE 6 von Leipzig nach Chemnitz aus. Er beleidigte und bedrohte mehrere Fahrgäste.

Ein Mann (42) rastete in einem Zug von Leipzig nach Chemnitz aus. Die Bundespolizei musste anrücken. (Symbolfoto) © Bildmontage: Kristin Schmidt, Sven Hoppe/dpa

Der Vorfall geschah gegen 14.40 Uhr am Bahnhof in Burgstädt. Laut Bundespolizei bedrohte der Mann mehrere Fahrgäste mit den Sätzen: "Ich bringe euch alle um" und "Ich mache euch den Kopf kaputt, bis ihr blutet".

"Diese beleidigenden Worte richteten sich hauptsächlich gegen homosexuelle Personen und ausländische Mitbürger", teilt die Bundespolizei mit.

Drei Fahrgäste im Alter von 24 und 26 Jahren führten sich eingeschüchtert und bedroht.

