Mann rastet in sächsischem Zug aus: "Ich bringe euch alle um"
Burgstädt - Außer Rand und Band! Ein Fahrgast (42) rastete am Sonntag im RE 6 von Leipzig nach Chemnitz aus. Er beleidigte und bedrohte mehrere Fahrgäste.
Der Vorfall geschah gegen 14.40 Uhr am Bahnhof in Burgstädt. Laut Bundespolizei bedrohte der Mann mehrere Fahrgäste mit den Sätzen: "Ich bringe euch alle um" und "Ich mache euch den Kopf kaputt, bis ihr blutet".
"Diese beleidigenden Worte richteten sich hauptsächlich gegen homosexuelle Personen und ausländische Mitbürger", teilt die Bundespolizei mit.
Drei Fahrgäste im Alter von 24 und 26 Jahren führten sich eingeschüchtert und bedroht.
Die Bundespolizei konnte den Deutschen wenig später an einer Tankstelle in Burgstädt schnappen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Sven Hoppe/dpa