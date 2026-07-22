Mann steht in Coswig an Imbiss: Plötzlich nähert sich ihm jemand und schießt

Coswig - Er stand am Imbiss, als plötzlich auf ihn geschossen wurde. Dieser erschreckende Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Coswig.

Die Dresdner Polizei berichtete am Mittwoch von dem Vorfall. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Dabei stand ein 35-Jähriger gegen 18.50 Uhr gerade im Außenbereich eines Imbisses in der Moritzburger Straße.

Wie aus dem Nichts tauchte dann ein anderer Mann auf, zückte eine Waffe und schoss auf den Imbiss-Besucher.

Dabei wurde zum Glück nur sein Handy beschädigt. Er selbst blieb unverletzt.

Der Angreifer floh in unbekannte Richtung, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch meldet.