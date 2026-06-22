Mann uriniert nachts in sächsisches Freibad: Als Security kommt, eskaliert die Situation
Weinböhla - Es sollte ein schönes Sommer-Event werden, doch ein Gast sorgte für mächtig Ärger: In der Nacht auf Sonntag hat ein 31-Jähriger im Elbgaubad von Weinböhla (Landkreis Meißen) mehrere Sicherheitsleute angegriffen.
Der Mann war zuvor aufgefallen, weil er während des nächtlichen Festes "Heiß am Stiel" ins Gelände uriniert hatte, wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte. "Er soll wiederholt gegen Hausregeln verstoßen haben."
Security-Mitarbeiter seien eingeschritten und hätten ihn auf das Fehlverhalten angesprochen.
Daraufhin sei die Situation eskaliert. Der Gast und ein Bekannter (35) hätten sich einen handgreiflichen Streit mit den vier Sicherheitskräften geliefert.
Polizeibeamte seien gegen 1 Uhr angerückt und dazwischengegangen.
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Es würden nun mehrere Verfahren wegen der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzungen laufen. "Der Einsatz konnte kurz nach 4 Uhr beendet werden", so die Sprecherin.
Titelfoto: Petra Hornig