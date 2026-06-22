Starke Kunstaktion in Radebeul: Wenn der Aluminium-Krake im Garten einzieht

Radebeul - Italienische Landschaften in einem Garten. Ein silbern glänzender Krake auf einem Baumstumpf zwischen Rabatten. Livepainting auf dem Rasen. Probedrucke überm Blumenbeet - dazu Musik , Literatur, Kaffee und Kuchen. Beim 7. Aktionswochenende "Kunst geht in Gärten" öffneten 32 Radebeuler Gärten ihre Pforten für rund 100 Künstler und ihre Werke.

Der Garten Herzog verwandelte sich in eine grüne Galerie. © Foto Koch

Als "Galeristen im Grünen" luden auch Ulrike und Christian Herzog in die Weinbergstraße ein. Ihr Haus wurde anno 1860 erstmals erwähnt.

"Seit fast 100 Jahren ist das Grundstück in Familienbesitz", sagt Christian Herzog stolz.

Als Galerist feiert er Premiere - mit zwei Weggefährten. Der Maler und Kindheitsfreund Achim Leupold zeigt Landschaften aus der Toskana und der Sächsischen Schweiz.

Autor Christian Grün liest aus einem Sagenbuch, der Hausherr selbst greift als Songwriter zur Gitarre.

Als "Spencer" ist er kein Unbekannter: "Ich habe schon mit Dirk Zöllner gespielt, bin am 8. Juli im Rödelhof Brockwitz."