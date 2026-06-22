Starke Kunstaktion in Radebeul: Wenn der Aluminium-Krake im Garten einzieht
Radebeul - Italienische Landschaften in einem Garten. Ein silbern glänzender Krake auf einem Baumstumpf zwischen Rabatten. Livepainting auf dem Rasen. Probedrucke überm Blumenbeet - dazu Musik, Literatur, Kaffee und Kuchen. Beim 7. Aktionswochenende "Kunst geht in Gärten" öffneten 32 Radebeuler Gärten ihre Pforten für rund 100 Künstler und ihre Werke.
Als "Galeristen im Grünen" luden auch Ulrike und Christian Herzog in die Weinbergstraße ein. Ihr Haus wurde anno 1860 erstmals erwähnt.
"Seit fast 100 Jahren ist das Grundstück in Familienbesitz", sagt Christian Herzog stolz.
Als Galerist feiert er Premiere - mit zwei Weggefährten. Der Maler und Kindheitsfreund Achim Leupold zeigt Landschaften aus der Toskana und der Sächsischen Schweiz.
Autor Christian Grün liest aus einem Sagenbuch, der Hausherr selbst greift als Songwriter zur Gitarre.
Als "Spencer" ist er kein Unbekannter: "Ich habe schon mit Dirk Zöllner gespielt, bin am 8. Juli im Rödelhof Brockwitz."
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Absolute Hingucker sind ein polierter Aluminium-Guss-Krake und sein "goldener" Artgenosse
Im Garten der Familie Alberich an der Karl-Liebknecht-Straße machen sich Meeresbewohner und Fabelwesen breit.
Rund 50 Skulpturen haben Thomas Reichstein und Dipa Doreen Wolff aus ihrer Atelierscheune in Cunnersdorf bei Hohnstein angefahren.
Die absoluten Hingucker sind ein polierter Aluminium-Guss-Krake und sein "goldener" Artgenosse - beide in Thailand gegossen.
Entlang der Dorfmeile in Altkötzschenbroda überraschen knallbunte Bilder eines Integrationsprojektes, in den Gärten dahinter bestaunten Besucher das Livepainting von Maler Klaus Liebscher oder die Grafik-Arbeiten von André Uhlig.
Die meisten Gäste allerdings genossen das Kulturprogramm in der Villa Kolbe.
Titelfoto: Foto Koch