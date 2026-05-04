Mehr als 20 Millionen Euro Schaden! So viele Fahrräder wurden 2025 in Sachsen geklaut

Leipzig - Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im vergangenen Jahr in Sachsen zurückgegangen. Im Jahr 2025 seien 13.133 Fälle erfasst worden, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) auf Anfrage mitteilte. Dies sei ein Rückgang im Vergleich zum Jahr 2024 um 2660 und der niedrigste Wert seit 2020.

Im Jahr 2025 wurden in Sachsen 13.133 Fahrraddiebstähle erfasst. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Die ermittelte Schadenssumme beläuft sich demnach auf mehr als 20 Millionen Euro. Auch dies sei ein Rückgang von knapp vier Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2024. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen lag nahezu unverändert bei etwa 14 Prozent. Dabei bezieht sich das LKA auf Fälle, die von nicht allein handelnden Tatverdächtigen begangen wurden.

Am meisten Fahrräder wurden nach wie vor im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Leipzig gestohlen. Dort entwendeten die Täter im Jahr 2025 mehr als 6600 Zweiräder, der niedrigste Wert in den vergangenen Jahren. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von fast zehn Millionen Euro.

Es folgen die Polizeidirektion Dresden mit 3608 und Chemnitz mit 1324 Fällen.

Auffällig ist die in den Großstädten Leipzig und Dresden geringe Aufklärungsquote von elf beziehungsweise zwölf Prozent.

In allen anderen Polizeidirektionen lag die Quote bei über 20 Prozent, in Chemnitz wurde sogar mehr als jeder vierte Fall aufgeklärt.