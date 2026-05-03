Schutz vor Lärm: Flughafen Leipzig/Halle soll Leerflüge besser überwachen

Leipzig/Halle - Die Grünen fordern den Freistaat auf, nächtliche Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle besser zu überwachen. Das solle dazu beitragen, die Anwohnerinnen und Anwohner stärker vor Nachtfluglärm zu schützen, teilte Fraktionschefin Franziska Schubert (44) mit.

Die meisten Frachtflüge werden nachts durchgeführt, was für Anwohnerinnen und Anwohner für viel Lärm sorgt. © Jan Woitas/dpa

Bei Leerflügen starten oder landen die Flieger ohne Fracht an Bord auf dem Flughafen. Diese sogenannten Positionierungsflüge sorgen dafür, dass Flugzeuge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um das Frachtgeschäft abzuwickeln.

Schubert hat bei der Landesregierung erfragt, dass es 2025 in Leipzig/Halle 1354 dieser Leerflüge gegeben hat. Dass 352 davon nachts stattfanden, nennt die Grünen-Politikerin mit Blick auf den Lärmschutz "alarmierend".

Sachsens Staatsregierung müsse Leerflüge und ihre Notwendigkeiten systematisch erfassen, forderte Schubert.

Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) ließ die Grünen-Politikerin wissen, dass die Regierung keine Erkenntnisse darüber habe, aus welchen betrieblichen Gründen die Leerflüge am Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt werden. Das sei Sache der Fluggesellschaften.