Mehr Geld für Sachsens Pfleger

Berlin/Chemnitz - Sachsens Pflegekräfte bekommen mehr Geld für ihre Arbeit.

Der Verdienst sächsischer Pflegekräfte steigt um 8,2 Prozent. © Marcus Brandt/dpa

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne von 21,55 auf 23,32 Euro, ein Plus von 8,2 Prozent. Das geht aus Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hervor.

Trotzdem bleibt die hiesige Vergütung unter dem Bundesschnitt von 23,70 Euro (ebenfalls plus 4,9 Prozent).