Mehr Geld für Sachsens Pfleger
Berlin/Chemnitz - Sachsens Pflegekräfte bekommen mehr Geld für ihre Arbeit.
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne von 21,55 auf 23,32 Euro, ein Plus von 8,2 Prozent. Das geht aus Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hervor.
Trotzdem bleibt die hiesige Vergütung unter dem Bundesschnitt von 23,70 Euro (ebenfalls plus 4,9 Prozent).
Bundesweit am besten bezahlen Hamburg (24,55 Euro) und Nordrhein-Westfalen (24,21 Euro).
Weniger als in Sachsen verdient man in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa