Mehrheit im Landtag: Wird statt Bildungsurlaub bald qualifiziert?

Dresden - Der Wirtschaftsausschuss des Landtages behandelte am Dienstag den Volksantrag "5 Tage Bildungszeit" .

Eine Ausbildung zum Übungsleiter erfüllt nicht unbedingt die neuen Anforderungen. © picture alliance/dpa

Der Änderungsantrag von CDU und SPD, aus der Bildungszeit drei Tage Qualifizierungszeit zu machen, fand eine Mehrheit. Er soll nun im kommenden Plenum behandelt werden.

Für die CDU erklärte Kay Ritter (54): "Der Änderungsantrag ist ein Kompromiss. Dieser Interessenausgleich ist nach unserem Selbstverständnis eine zentrale Aufgabe von Politik."

"Drei Tage Qualifizierungszeit plus die entsprechenden Einschränkungen statt der geforderten fünf Tage Bildungsurlaub für einen deutlich größeren Anwendungsbereich sind eine klare Umsetzung des Koalitionsvertrages!"

Die Opposition reagierte zufrieden. Für die AfD kommt der Vorstoß zur Unzeit, denn die Wirtschaft steckt in der Krise.