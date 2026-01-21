Mehrheit im Landtag: Wird statt Bildungsurlaub bald qualifiziert?
Dresden - Der Wirtschaftsausschuss des Landtages behandelte am Dienstag den Volksantrag "5 Tage Bildungszeit".
Der Änderungsantrag von CDU und SPD, aus der Bildungszeit drei Tage Qualifizierungszeit zu machen, fand eine Mehrheit. Er soll nun im kommenden Plenum behandelt werden.
Für die CDU erklärte Kay Ritter (54): "Der Änderungsantrag ist ein Kompromiss. Dieser Interessenausgleich ist nach unserem Selbstverständnis eine zentrale Aufgabe von Politik."
"Drei Tage Qualifizierungszeit plus die entsprechenden Einschränkungen statt der geforderten fünf Tage Bildungsurlaub für einen deutlich größeren Anwendungsbereich sind eine klare Umsetzung des Koalitionsvertrages!"
Die Opposition reagierte zufrieden. Für die AfD kommt der Vorstoß zur Unzeit, denn die Wirtschaft steckt in der Krise.
Das BSW setzt sich ein für erhebliche Korrekturen. So soll der Freistaat in Kleinstbetrieben die Kosten für Freistellungen voll übernehmen. Grüne und Linke fordern fünf Tage wie im Volksantrag vorgesehen.
