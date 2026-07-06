Millionen-Förderung für sächsische Kita: Neubau wird höchste Zeit
Grimma - Große Neuigkeiten für Grimma: Der Freistaat sicherte der sächsischen Stadt bis zu sieben Millionen Euro zu, um eine neue Kita im Ortsteil Mutzschen zu bauen. Das wurde auch höchste Zeit.
Das aktuelle Kita-Gebäude stammt nämlich noch aus den 1980er-Jahren und das sieht man ihm auch an. Da es trotz Investitionen nicht mehr den aktuellen Standards entspricht, konnte die Betriebserlaubnis nur befristet verlängert werden.
Ein Neubau ist geplant, doch der kostet ordentlich. Umso glücklicher ist Oberbürgermeister Tino Kießig, dass dieses Projekt gefördert wird: "Ich freue mich sehr, dass unsere Zukunftsvision für den Kindercampus auf diese Weise unterstützt wird."
Die Unterstützung ist fest in den Doppelhaushalt 2027/2028 eingeplant. Wie hoch der Eigenanteil der Stadt Grimma darüber hinaus ist, ist derzeit noch nicht bekannt.
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Bis Januar 2027 soll das Projekt weiter finalisiert werden. Ziel sei es, den neuen Kindercampus zusammen mit der Kindertagesstätte und der Grundschule auf dem Grundschul-Gelände zu bauen.
Titelfoto: Medienportal Grimma