Millionen-Förderung für sächsische Kita: Neubau wird höchste Zeit

Grimma - Große Neuigkeiten für Grimma: Der Freistaat sicherte der sächsischen Stadt bis zu sieben Millionen Euro zu, um eine neue Kita im Ortsteil Mutzschen zu bauen. Das wurde auch höchste Zeit.

Die aktuelle Kindertagesstätte Mutzschen ist stark in die Jahre gekommen. © Medienportal Grimma

Das aktuelle Kita-Gebäude stammt nämlich noch aus den 1980er-Jahren und das sieht man ihm auch an. Da es trotz Investitionen nicht mehr den aktuellen Standards entspricht, konnte die Betriebserlaubnis nur befristet verlängert werden.

Ein Neubau ist geplant, doch der kostet ordentlich. Umso glücklicher ist Oberbürgermeister Tino Kießig, dass dieses Projekt gefördert wird: "Ich freue mich sehr, dass unsere Zukunftsvision für den Kindercampus auf diese Weise unterstützt wird."

Die Unterstützung ist fest in den Doppelhaushalt 2027/2028 eingeplant. Wie hoch der Eigenanteil der Stadt Grimma darüber hinaus ist, ist derzeit noch nicht bekannt.