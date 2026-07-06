Üppiger Gewinn beim Sachsenlotto: Spieler aus dem Landkreis Bautzen sahnt richtig ab

Bautzen - Ein Glückspilz aus dem Landkreis Bautzen hat beim "Sachsenlotto" stolze 777.777 Euro gewonnen.

Im Zuge einer Sonderauslosung von "Spiel 77" ging ein Hauptgewinn in den Landkreis Bautzen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Lottospieler hatte an einer bundesweiten Sonderauslosung von "Spiel 77" Anfang Juli teilgenommen, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte.

Bei den Ziehungen am 1. und 4. Juni haben alle "Spiel 77"-Teilnehmer automatisch an einer bundesweiten Verlosung teilgenommen, bei der es zusätzliche Preise zu gewinnen gab.

Darunter dreimal den Hauptgewinn in Höhe von 777.777 Euro sowie 300 Gewinne in Höhe von 7777 Euro.