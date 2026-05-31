Mit 1,28 Promille! Frau fährt betrunken Böschung runter
Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Samstagabend eine Seat-Fahrerin (40) betrunken eine Böschung runtergefahren.
Kurz vor Mitternacht war die 40-Jährige auf der Mittweidaer Straße in Richtung Reinsdorf unterwegs.
Laut Polizei kam sie dann auf Höhe des Abzweiges zur Straße Sauergras in einer starken Linkskurve von der Straße ab.
Der Seat fuhr eine Böschung runter und kam in einem Bach zum Stehen.
Dabei wurde die Frau, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,28 Promille ergab, leicht verletzt.
Die 40-Jährige musste für weitere Untersuchungen und eine Blutentnahme ins Krankenhaus.
Sie bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas