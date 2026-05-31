Mit 1,28 Promille! Frau fährt betrunken Böschung runter

Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) ist am Samstagabend eine Seat-Fahrerin (40) betrunken eine Böschung runtergefahren.

Eine 40-Jährige landete mit ihrem Seat in einem Bach. © EHL Media/Dietmar Thomas

Kurz vor Mitternacht war die 40-Jährige auf der Mittweidaer Straße in Richtung Reinsdorf unterwegs.

Laut Polizei kam sie dann auf Höhe des Abzweiges zur Straße Sauergras in einer starken Linkskurve von der Straße ab.

Der Seat fuhr eine Böschung runter und kam in einem Bach zum Stehen.

Dabei wurde die Frau, bei der ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,28 Promille ergab, leicht verletzt.