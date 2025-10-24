Mit Jubiläumstournee 2026: Matthias Reim feiert sein Debüt in Sachsen

Dresden - Manche Pop-, Rock- oder Schlagersänger haben diesen einen Hit, der alles verändert hat. Für Matthias Reim (67) ist es ganz gewiss "Verdammt, ich lieb dich" von seinem Debüt-Album "Reim". 35 Jahre ist das nun her, was Reim im kommenden Jahr mit großer Jubiläumstournee feiert.

Matthias Reim (67) wird seinen Karrierestart zelebrieren. © Imago

"Reim" erschien im Jahr 1990 und warf mit "Verdammt, ich lieb dich" einen Hit ab, der Geschichte schrieb.

Der bis heute erfolgreiche Künstler ist nicht darauf zu reduzieren, doch nennt er seine Jubiläumstournee 2026 unmissverständlich "Matthias Reim - 35 Jahre 'Verdammt, ich lieb dich'".

Der Sänger plant, auf seinen Konzerten alle zehn Songs des Albums in der exakten Reihenfolge live zu spielen, ergänzt mit einem Best-of aus 35 Reim-Jahren.