Mit zwölf Jahren schon wie ein ganz Großer: Lennard ist Deutschlands jüngster Winnetou

Bischofswerda - Lennard Ahrendt (12) ist der jüngste Winnetou-Darsteller Deutschlands. Seit drei Jahren verkörpert der Schüler den legendären Apachen-Häuptling auf der Waldbühne Bischofswerda - und das mit einer verblüffenden Professionalität. Selbst DEFA-Legende Gojko Mitić (85) reiste schon an und bewunderte das Mini-Talent.

Ab diesem Wochenende tritt Lennard wieder auf. Tickets für das Stück "Der Alte Scout" sind jedoch bereits komplett ausverkauft. © Daniel Förster

"Durch die Winnetou-Filme, die er sich schon oft angeschaut hat, war Lennard grundlegend von dem Titelhelden begeistert", weiß Vater Marko. "Nachdem wir bereits Gäste bei Vorstellungen waren, wünschte er sich sehnlichst, dort mitzuspielen." Ein Anruf bei Theater-Chef Uwe Hänchen (63) machte den Traum schnell wahr.

Wer nun glaubt, die riesige Hauptrolle würde den Zwölfjährigen der Evangelischen Mittelschule Gaußig erdrücken, der irrt gewaltig.

Während andere in seinem Alter vor Referaten zittern, schüttelt er die seitenlangen Skripte lässig aus den Ärmeln. "Den Text auswendig zu lernen, ist für mich keine Herausforderung", erzählt Lennard wie ein alter Hase.

"Vor der ersten Aufführung hatte ich ziemliches Lampenfieber", erinnert er sich. Doch das ist mittlerweile längst vergessen.