Bauarbeiten abgeschlossen: In diesem sächsischen Teich kann wieder gebadet werden
Brand-Erbisdorf - Auch wenn die Eisheiligen Sachsen fest im Griff haben, sind jetzt pünktlich zum Saisonstart die Bauarbeiten am Erzengler Teich in Brand-Erbisdorf abgeschlossen. Das Gewässer kann wieder zum Baden genutzt werden.
Die Mauer des Teichs, der zur Revierwasserlaufanstalt gehört, wurde seit Herbst 2024 in zwei Abschnitten größtenteils erneuert. Es handelt sich dabei um eine Tarrasmauer. Das bedeutet, das der Damm des Erzengler Teichs auf der Wasserseite vollflächig mit Gneisbruchsteinen verblendet ist, um den Damm so vor Beschädigungen zu schützen.
In dem 30 Meter langen Bereich westlich des Stiegenhauses, der nun instand gesetzt wurde, waren die Natursteine, die sich unterhalb der Wasserlinie befinden, stark verwittert, aufgelockert und zum Teil auch deformiert.
Innerhalb des sanierten Bereichs konnte ein fünf mal vier Meter großer Abschnitt in der historischen Originalsubstanz erhalten werden. Dieser Teil wurde während der Arbeiten weitgehend unverändert auf dem Damm gelassen und denkmalgerecht gesichert.
Bei der Sanierung wurde auch wiederverwendbares Altmaterial aus den Abbrüchen verwendet.
Mehrere Bauperioden an Mauer sichtbar
"Auf diese Weise bleiben heute drei Bauperioden der Mauer ablesbar. Der älteste Mauerabschnitt stammt aus dem 16. Jahrhundert, ein weiterer aus dem 19. Jahrhundert, einschließlich der Erneuerung aus dem 21. Jahrhundert", so die Landestalsperrenverwaltung.
Bei den Arbeiten wurden auch Fehlstellungen am Damm ausgebessert und die Brüstungsmauer auf einer Länge von 40 Metern erneuert. Die Sanierung der Tarrasmauer hat etwa 500.000 Euro gekostet.
Der Erzengler Teich wurde 1569/1570 als Bergwerksteich gebaut. Als der Freiberger Erzbergbau eingestellt wurde, erhielt er eine Badeanstalt und gilt heute als beliebtes Badegewässer in der Region.
Titelfoto: Landestalsperrenverwaltung Sachsen / Michael Petzold