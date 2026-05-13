Bauarbeiten abgeschlossen: In diesem sächsischen Teich kann wieder gebadet werden

Brand-Erbisdorf - Auch wenn die Eisheiligen Sachsen fest im Griff haben, sind jetzt pünktlich zum Saisonstart die Bauarbeiten am Erzengler Teich in Brand-Erbisdorf abgeschlossen. Das Gewässer kann wieder zum Baden genutzt werden.

Blick von der Wasserseite auf die sanierte Stelle der Tarras- und Brüstungsmauer des Erzengler Teichs. © Landestalsperrenverwaltung Sachsen / Michael Petzold

Die Mauer des Teichs, der zur Revierwasserlaufanstalt gehört, wurde seit Herbst 2024 in zwei Abschnitten größtenteils erneuert. Es handelt sich dabei um eine Tarrasmauer. Das bedeutet, das der Damm des Erzengler Teichs auf der Wasserseite vollflächig mit Gneisbruchsteinen verblendet ist, um den Damm so vor Beschädigungen zu schützen.

In dem 30 Meter langen Bereich westlich des Stiegenhauses, der nun instand gesetzt wurde, waren die Natursteine, die sich unterhalb der Wasserlinie befinden, stark verwittert, aufgelockert und zum Teil auch deformiert.

Innerhalb des sanierten Bereichs konnte ein fünf mal vier Meter großer Abschnitt in der historischen Originalsubstanz erhalten werden. Dieser Teil wurde während der Arbeiten weitgehend unverändert auf dem Damm gelassen und denkmalgerecht gesichert.

Bei der Sanierung wurde auch wiederverwendbares Altmaterial aus den Abbrüchen verwendet.