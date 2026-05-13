Nach Porno-Eklat an sächsischer Schule: Kultusminister spricht über Konsequenzen

Schleife/Dresden - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) hat Versäumnisse beim sogenannten Porno-Eklat an einer Schule in Sachsen benannt. Bei einer von der AfD beantragten Debatte bezeichnete er den Vorfall an der Oberschule Schleife (Landkreis Görlitz) als schweren Fehler. Zugleich warnte er davor, den Fall politisch zu missbrauchen. Genau das warfen Vertreter mehrerer Fraktionen der AfD vor.

An einer Oberschule in Sachsen ist bei einer Projektwoche zum Thema "Mut" pornografisches Material aufgetaucht. (Symbolfoto) © Michael Brandt/dpa

Bei einer Projektwoche zum Thema "Mut" war an der Deutsch-Sorbischen Oberschule Schleife auch pornografisches Material aufgetaucht. Mit dem Projekt hatte man einen externen Veranstalter beauftragt.

Zu dem Zeitpunkt, als das Material ausgelegt wurde, befanden sich keine Lehrkräfte im Klassenzimmer. Kinder berichteten ihren Eltern davon. Es folgten Beschwerden und Strafanzeigen. Die Schule brach das Projekt am ersten Tag ab.

Während die AfD suggerierte, dass solchen Vorfällen an sächsischen Schulen Tür und Tor geöffnet sind, sprachen die anderen Fraktionen von einer Ausnahme.

"Wir müssen sorgfältig prüfen, was dieser Einzelfall für die Zusammenarbeit mit Externen bedeutet", sagte Clemens.

Grundsätzlich sollten die Schulen auch in Zukunft ihre Eigenverantwortung behalten. "Das darf uns aber nicht davon abhalten, jetzt auch Vorsichtsmaßnahmen anzupassen."