Mopedfahrer flüchtet vor der Polizei: Dann stürzt der 24-Jährige

Zittau - Bei einer Polizeikontrolle in Zittau wollte sich ein 24-jähriger Rollerfahrer aus dem Staub machen. Am Ende klickten jedoch die Handschellen.

Die Beamten nahmen den Mopedfahrer vorläufig fest. © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr.

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz wollten am Zittauer Töpferberg einen Rollerfahrer einer Kontrolle unterziehen.

Doch anstatt anzuhalten, ergriff der junge Mann, der keinen Helm aufhatte, die Flucht. Offenbar stürzte er im Bereich eines Fußwegs nahe dem Stadtbad, setzte seine Flucht jedoch zu Fuß fort.

Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, den Flüchtigen am Altenpflegeheim am Stadtring zu stellen und vorläufig festzunehmen.