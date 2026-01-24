MotoGP auf dem Sachsenring: Erstmals exklusive Einblicke hinter die Kulissen

Hohenstein-Ernstthal - Im Juli gastiert a uf dem Sachsenring wieder der Motorrad Grand Prix Deutschland. Und für alle Motorsportfans läuft noch bis 31. Januar die vergünstigte Ticket-Phase.

Im Juli findet der Motorrad Grand Prix Deutschland wieder auf dem Sachsenring statt. © Andreas Kretschel

Mit über 250.000 Besuchern gehört der Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland zu den größten deutschen Einzelsportevents überhaupt.

Wie die Sachsenring-Event-GmbH mitteilte, dürfen sich die Fans neben einem vielfältigen Rahmenprogramm mit dem Sprint am Samstag und dem Rennen am Sonntag auf doppelte MotoGP-Action freuen.

"Das ohnehin schon breit gefächerte Rahmenprogramm mit Pitwalk am Donnerstag, Fahrerpräsentation, Konzerten in der Karthalle, dem Red Bull Rennzirkus und vielen weiteren Highlights bekommt 2026 ein echtes Upgrade", heißt es weiter.

Denn erstmals bekommt Ihr mit der neuen Paddock-Tour Einblick in sonst verborgene Bereiche des MotoGP-Zirkus am Sachsenring. Eine Tour führt Euch durch Fahrerlager 1 und 2 - vorbei an den Team-Hospitalitys, entlang der Boxen der MotoGP-Stars und auf das Boxendach - dort habt Ihr einen direkten Blick in die Boxengasse!