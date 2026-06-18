Müll-Bunker geht in Flammen auf: Großeinsatz in Sachsen - Anwohner gewarnt

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In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.

Von Malte Kurtz

Lauta - Im Landkreis Bautzen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb ausgebrochen.

In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.
In einem Entsorgungsbetrieb in Lauta (Landkreis Bautzen) hat sich Müll entzündet.  © xcitepress / Vivian Opitz

Auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs "Thermische Abfallbehandlung Lauta" läuft seit circa 9 Uhr ein großer Feuerwehreinsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich am Morgen Müll, der eigentlich erst später verbrannt werden sollte, in einem Lagerbunker entzündet, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Vormittag erklärte.

Im Zuge der laufenden Einsatzmaßnahmen kommt es auf der B96 in Lauta zu Verkehrseinschränkungen. Angaben zum Sachschaden lagen noch nicht vor.

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Per Warn-App wurde zudem die Bevölkerung im Umkreis von rund 10 Kilometern angewiesen, Fenster und Türen aufgrund von Rauch und Gestank geschlossen zu halten.

Die Bevölkerung wurde vor Rauch und Brandgeruch gewarnt.
Die Bevölkerung wurde vor Rauch und Brandgeruch gewarnt.  © Screenshot/NINA
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Die Feuerwehr ist seit circa 9 Uhr vor Ort.
Die Feuerwehr ist seit circa 9 Uhr vor Ort.  © xcitepress / Vivian Opitz

Bildaufnahmen von dem Industriegelände an der B96 zeigen derweil mehrere Einsatzfahrzeuge sowie eine Rauchwolke, die aus dem Abfallbetrieb empor steigt.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Vivian Opitz, Screenshot/NINA

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