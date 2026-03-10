Müllsammeln als Event: Kommunen laden zum Frühjahrsputz

Im März und April laden zahlreichen Kommunen in Sachsen ihre Bürgerinnen und Bürger ein, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen

Von Birgit Zimmermann Leipzig/Dresden - Im März und April laden zahlreichen Kommunen in Sachsen ihre Bürger ein, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Die Aktionen stoßen auf großes Interesse. Jedes Jahr sind Tausende Menschen dabei, wenn es darum geht, Parks, Flussufer und Grünflächen von Müll und altem Laub zu befreien. Dabei kommen beträchtliche Mengen an Abfall zusammen. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Sachsenweit gibt es nahezu flächendeckend Aktionen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Sachsenweit gibt es nahezu flächendeckend Aktionen: In Dresden sollen am 28. März die Elbwiesen gereinigt werden. In Leipzig stehen vom 16. bis 29. März 63 Frühjahrsputz-Events in verschiedenen Stadtteilen an. Vom 30. März bis 28. April heißt es in Sachsens drittgrößter Stadt: "Für ein sauberes Chemnitz". Auch in den Landkreisen wird geputzt und Müll aufgesammelt. Im Landkreis Bautzen heißt es zum Beispiel schon seit Anfang des Monats: "Gib dem Müll einen Korb". Die Kommunen informieren im Internet über die Aktionen.

Wie viele Menschen beteiligen sich freiwillig?

Der Frühjahrsputz ist ausgesprochen beliebt - Tausende Menschen machen mit. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Der Frühjahrsputz ist ausgesprochen beliebt - Tausende Menschen machen mit. Im vorigen Jahr wurde die Anmeldeliste für die Reinigung der Elbwiesen in Dresden wegen des großen Interesses vorzeitig geschlossen. Maximal 2000 Freiwillige können sich dort beteiligen. Mit Stand Anfang März hatten sich in Dresden bereits wieder knapp 1300 Menschen angemeldet. Es gebe viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die jedes Jahr dabei seien. "Ob eine vorzeitige Schließung der Anmeldung nötig ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden", teilte die Stadt mit. Sachsen Gehalts-Ranking veröffentlicht: So schneidet Sachsen im Länder-Vergleich ab In Leipzig hatten sich voriges Jahr laut Stadtverwaltung 3118 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Frühjahrsputz angemeldet.

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Wie funktionieren die Frühjahrsputzaktionen und wie viel Müll kommt zusammen?