Müllsammeln als Event: Kommunen laden zum Frühjahrsputz
Von Birgit Zimmermann
Leipzig/Dresden - Im März und April laden zahlreichen Kommunen in Sachsen ihre Bürger ein, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Die Aktionen stoßen auf großes Interesse. Jedes Jahr sind Tausende Menschen dabei, wenn es darum geht, Parks, Flussufer und Grünflächen von Müll und altem Laub zu befreien. Dabei kommen beträchtliche Mengen an Abfall zusammen. Wie sieht es in diesem Jahr aus?
Sachsenweit gibt es nahezu flächendeckend Aktionen: In Dresden sollen am 28. März die Elbwiesen gereinigt werden. In Leipzig stehen vom 16. bis 29. März 63 Frühjahrsputz-Events in verschiedenen Stadtteilen an. Vom 30. März bis 28. April heißt es in Sachsens drittgrößter Stadt: "Für ein sauberes Chemnitz".
Auch in den Landkreisen wird geputzt und Müll aufgesammelt. Im Landkreis Bautzen heißt es zum Beispiel schon seit Anfang des Monats: "Gib dem Müll einen Korb".
Die Kommunen informieren im Internet über die Aktionen.
Wie viele Menschen beteiligen sich freiwillig?
Der Frühjahrsputz ist ausgesprochen beliebt - Tausende Menschen machen mit. Im vorigen Jahr wurde die Anmeldeliste für die Reinigung der Elbwiesen in Dresden wegen des großen Interesses vorzeitig geschlossen. Maximal 2000 Freiwillige können sich dort beteiligen.
Mit Stand Anfang März hatten sich in Dresden bereits wieder knapp 1300 Menschen angemeldet. Es gebe viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die jedes Jahr dabei seien.
"Ob eine vorzeitige Schließung der Anmeldung nötig ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden", teilte die Stadt mit.
In Leipzig hatten sich voriges Jahr laut Stadtverwaltung 3118 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Frühjahrsputz angemeldet.
Wie funktionieren die Frühjahrsputzaktionen und wie viel Müll kommt zusammen?
In der Regel stellen die Kommunen oder Abfallbetriebe Müllsäcke und teils auch weitere Hilfsmittel wie Handschuhe und Greifer. Die Freiwilligen sollen Müll und Unrat von öffentlichen Flächen entfernen. Anschließend werden die gefüllten Müllsäcke von den Reinigungsunternehmen abtransportiert.
Die freiwilligen Müllsammler tragen dabei bergeweise Unrat zusammen. Auf den Elbwiesen landeten voriges Jahr 6,4 Tonnen in den Müllsäcken, wie die Stadt Dresden mitteilte. Es seien besonders viele Picknick- und Grillreste gefunden worden - von Einweggrills über Chipstüten und Flaschen bis hin zu Kronkorken, Zigarettenkippen und Einwegbechern.
In Leipzig waren 2025 in den rund 210 Kubikmetern gesammelten Mülls auch sperrige Funde dabei. Unter anderem wurden acht Elektrohaushaltsgeräte und 38 Reifen gefunden.
Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa