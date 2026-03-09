Boxsack oder Mistgabel? Dieses Talent aus Sachsen steht vor großem Dilemma

Emely Dittrich aus Sachsen gilt im Boxen als Nachwuchshoffnung, der Schritt zu den Profis ist in greifbarerer Nähe.

Von Jakob Anders

Sachsen - Heim und Hof oder (Profi-)Karriere? Emely Dittrich (20) gilt im Boxen als Nachwuchshoffnung, der Schritt zu den Profis ist in greifbarerer Nähe. Gleichzeitig beendet sie bald ihre Ausbildung zur Tierwirtin – und mit diesem Dilemma steht eine Entscheidung fürs Leben an.

Voller Freude geht Emely (20) die körperlich anstrengende Arbeit täglich an. © Steffen Füssel Morgens 6.30 Uhr in Struppen: Emely Dittrich steht in Gummistiefeln mit der Heugabel auf dem Milchhof. Mit dem dritten Lehrjahr schließt sie ihre Ausbildung diesen Sommer ab, hat Aussichten, übernommen zu werden: "Hier ist kein Tag wie der andere. Mal ist die eine Kuh krank, dann muss man bei einer Geburt helfen. Ich habe sicher meinen Traumberuf gefunden", strahlt die 20-Jährige im Stall. Während ihrer Schicht versorgt sie die Tiere mit neuem Stroh, organisiert das Melken der insgesamt 550 Milchkühe und flickt auch mal eine Wunde am Huf, wenn eine Kuh lahmt.

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Emely Dittrich hat auf dem Milchhof in Struppen ihren Traumberuf gefunden. © Steffen Füssel

Emely ist vierfache Deutsche Meisterin

Warm-up vor dem Training: Emely Dittrich trägt stolz das Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. © Steffen Füssel 15 Uhr: Nach der körperlichen Arbeit duscht sich Emely den Stallgeruch ab und fährt ins Boxtraining nach Sebnitz. 16 Uhr: Vor jedem Training wird gewogen. Dann Seilspringen, zwei Runden Schattenboxen und Dehnübungen als Warm-up. Als achtjähriges Mädchen fand Emely über einen Mitschüler zum Boxsport. Mittlerweile ist sie vierfache Deutsche Meisterin der letzten Jahre, dreifache Europameisterin der U-17, Vize-Europameisterin U-19, Vize-Europameisterin der U-23: "Für die Nationalmannschaft zu kämpfen, das macht mich schon stolz." Sachsen Sächsischer Traditions-Standort vor dem Aus: Job-Angst treibt Mitarbeiter auf die Straße Dass sie nicht nur austeilen, sondern auch einstecken kann, bewies die boxende Sächsin bei der EM 2023 in Armenien, als ihr die Gegnerin in der zweiten Runde die Nase brach: "Ich war unkonzentriert, habe die Deckung unten gelassen, da kam der Schlag – und die Nase war durch." Erst zum Ende der dritten Runde stoppte der Ringarzt den blutigen Kampf.

Mit fest geschnürten Boxhandschuhen bereitet Emely sich konzentriert auf den nächsten Kampf vor. © Steffen Füssel

Emely Dittrich muss sich zwischen ihren Träumen entscheiden