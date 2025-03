Flammen schießen aus Wohnhaus: Feuer-Alarm in Mittweida

Mittweida - Feuer-Alarm in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am Freitagabend: Im Ortsteil Frankenau stand ein Gebäude eines Dreiseiten-Hofes in Flammen! Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. Der Sachschaden geht wohl in die Tausende.