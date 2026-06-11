Nach A4-Unfall vermisste Hündin Merle wieder da: "Sie war ganz schön abgemagert und erschöpft"

Chemnitz/Striegistal - Es ist ein kleines Wunder: Die vermisste Französische Bulldogge Merle (2) ist wieder da! Fünf Tage überlebte der kleine Hund allein auf sich gestellt. Nach einem Unfall auf der A4 bei Siebenlehn war Merle aus einem Auto entwischt und panisch davongerannt.

Endlich wieder vereint! Nach fünf Tage konnte Jasmin Wagner (25) ihre Französische Bulldoge Merle wieder in den Arm nehmen. © Kristin Schmidt

Besitzerin Jasmin Wagner (25) startete eine große Suchaktion und bat öffentlich um Hilfe. Immer wieder fuhr die Chemnitzerin nach Siebenlehn, suchte nach Merle, stellte Wildtier-Kameras auf und kontaktierte sogar einen Pet-Trailer.

Am Mittwoch kam der erlösende Anruf: "Merle wurde in Striegistal am Siedlungsweg gesehen. Sie kam von einem Feldweg angelaufen. Erst hat sie skeptisch geschaut. Dann haben wir sie gerufen - sie hat die Stimmen erkannt und ist freudig zu uns gelaufen", berichtet die Chemnitzerin vom glücklichen Wiedersehen.

Mit einem Riesenappetit stürzte sich die Bulldogge anschließend auf Futter und Wasser. "Sie war ganz schön abgemagert und erschöpft, aber sonst unversehrt."

Zu Hause im vertrauten Körbchen gab es für Merle nur noch eins: Schlafen. Und sich dabei von einem glücklichen Frauchen sanft kraulen lassen.