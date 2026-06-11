Alarmierende Umfrage: Jeder fünfte sächsische Handwerksbetrieb in "schlechter Geschäftslage"

Dresden - Das Handwerk in Sachsen sieht schwarz. Es leidet unter hohen Kosten, beklagt Auftragsrückgänge und Fachkräftemangel. "Den Unternehmern fehlt jegliche Zuversicht. Das Besondere an dieser aktuellen Krise ist, dass niemand Licht am Horizont sieht", sagt Uwe Nostitz (63), der Präsident des Sächsischen Handwerkstages.

Dachdecker bei der Arbeit. Auf dem Bau herrscht in Sachsen gerade Flaute. © dpa/Michael Reichel

Die Konjunkturdaten sprechen für sich: 30 Prozent der Firmen rechnen in den kommenden Monaten mit schlechter laufenden Geschäften (2019 waren es nur 7 Prozent).

Lediglich ein Drittel der Betriebe bewertet aktuell die eigene Geschäftslage mit gut (2019: 70 Prozent). 20 Prozent sprechen von schlechter Geschäftslage (2019: 4 Prozent).

40 Prozent der Firmen (2019: 11 Prozent) hatten zuletzt Umsatzrückgänge zu verkraften - vor allem, weil auch die Industrie schwächelt.

"Der Privatkunde kann diese Lücke aktuell nicht füllen", sagt Andreas Brzezinski (56), Sprecher des Geschäftsführerkollegiums des Handwerkstages. Die Lokomotive der Konjunktur war früher die Bauwirtschaft.