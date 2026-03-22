Nach EU-Urteil: Steigen jetzt die Ticketpreise in Sachsen?

Dresden/Luxemburg - Auf Fahrgäste in Sachsen könnten höhere Ticketpreise zukommen - bei gleichzeitig ausgedünnten Verbindungen. Davor hat Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU ) gewarnt.

Steigen die Ticketpreise bald bei uns? © /dpa | Moritz Frankenberg

Vorausgegangen war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Die Richter hatten die sogenannten Trassenpreise, die private Verkehrsgesellschaften für die Nutzung des Schienennetzes an die Deutsche Bahn entrichten, für unrechtmäßig erklärt.

Für den Regionalverkehr waren die Trassenpreise bisher gedeckelt.