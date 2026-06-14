Nach jahrelanger Aufarbeitung: DDR-Schnellzug erreicht Sachsen und begeistert Bahn-Fans

Radebeul - Eine DDR-Legende ist zurück! Nach langer Aufarbeitungsphase und mehr als 20 Jahren Stillstand konnte der historische Schnellverkehrstriebzug VT 18.16.07/10 am Sonntag vom Instandsetzungswerk in Halberstadt ( Sachsen-Anhalt ) nach Radebeul überführt werden. Fortan ist das einstige Prestige-Flaggschiff der Deutschen Reichsbahn auf dem Gelände von Hersteller "Arevipharma" stationiert.

Bahn-Fans haben am Sonntag die Rückkehr des Schnellverkehrstriebzugs VT 18.16.07/10 in Radebeul gefeiert. © Sebastian Willnow/dpa

Dass der "ICE des Ostens" noch immer für große Begeisterung sorgt, war während der Sonderfahrt unübersehbar. Zahlreiche Fans und Hobbyfotografen tummelten sich an den Bahnsteigen oder direkt im Zug.

Spontan konnten noch Tickets zwischen 80 und 100 Euro – je nach Einstiegsort – an Bord gekauft werden.

Die Plätze befanden sich entweder im Großraum oder im Abteilbereich, wo etwa die drei Fahrgäste Jan-Mike Dittrich (62), Uwe Schreiber (67) und Frank Marx (62) saßen. Sie unterstützen als Förderclub-Mitglieder seit fünf Jahren die SVT Görlitz gGmbH, die sich als gemeinnützige Gesellschaft dem Erhalt des Triebwagens verschrieben hat.

"Für uns ist der historische Wert bedeutsam", sagen sie. Als Jugendlicher durfte Dittrich den Schnellzug bereits miterleben. "Ich bin mit ihm ins tschechische Karlsbad gefahren", erinnert er sich an die Fahrten des "Karlex" zurück.