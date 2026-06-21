21.06.2026 13:10 Nach mysteriösem Knochen-Fund auf Baustelle in Sachsen: Polizei bekommt Hinweise

Im August 2023 wurden Knochen eines Mannes auf einer Baustelle in Zwickau gefunden - doch noch immer weiß niemand, wer er ist und wie er ums Leben kam.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Seine Knochen wurden bereits vor knapp drei Jahren gefunden - doch noch immer weiß niemand, wer der Mann ist und wie er ums Leben kam. Der Grusel-Fund in Zwickau gibt nach wie vor Rätsel auf.

Im August 2023 wurden auf dieser Baustelle in Zwickau die menschlichen Knochenteile entdeckt. © Mike Müller Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle im Ortsteil Schedewitz an der Saarstraße im August 2023 sind die Knochenteile entdeckt worden. Geborgen werden konnte dann ein fast komplettes menschliches Skelett. Laut Polizei befanden sich die Knochen in einem Betonschacht. Doch was ist dort passiert? Die Kriminaltechnik sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zur Identität des Toten sowie zu den Todesumständen auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann zum Zeitpunkt seines Todes wahrscheinlich zwischen 40 und 60 Jahren alt war. Außerdem soll er am Fundort offenbar bereits zwischen 10 und 30 Jahren gelegen haben. Sachsen Crash in Sebnitz: 18-Jähriger fährt in historische Kirnitzschtalbahn "Diese Angaben basieren jedoch auf Schätzformeln und können aufgrund der langen Liegezeit nicht genauer spezifiziert werden", teilte die Polizei mit.

Toter konnte bisher nicht identifiziert werden