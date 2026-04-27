Zahl der Bundeswehr-Besuche in Sachsens Schulen massiv gestiegen

Dresden/Berlin - Die Bundeswehr ist an Sachsens Schulen regelmäßig präsent. Obwohl das eine lange Tradition hat, entzündet sich daran nun Kritik.

Informationsveranstaltungen der Bundeswehr an Schulen sind gang und gäbe. Für die Bundeswehr werben dürfen die Jugendoffiziere dabei nicht. © Patrick Seeger/dpa

Die Bundeswehr besucht jährlich Tausende Schulklassen. In Sachsen fanden im laufenden Jahr bereits 35 Termine statt, 46 weitere sind geplant.

Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Danach waren es im vergangenen Jahr 374 Termine. Im Vergleich zu 2021 ergab sich ein Anstieg um etwa 40 Prozent.

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (49, Linke) kritisierte, Sachsen rangiere im Verhältnis zur Anzahl der Schüler seit Jahren auf den vorderen Plätzen.

Den Ausbau der Präsenz der Bundeswehr an Schulen bezeichnete der Politiker als gefährlichen Irrweg. Die Bildungsgewerkschaft GEW unterstützt diese Haltung.

"Statt 'kriegstüchtiger Bildung' brauchen wir eine Bildung, die auf Frieden, Demokratie und diplomatische Konfliktlösungen ausgerichtet ist", sagte die stellvertretende Vorsitzende der GEW Sachsen, Claudia Maaß (47).