26.05.2026 07:39 Die ersten Erdbeerfelder in Sachsen starten in die Saison

Während einige Erdbeerfelder in Chemnitz und Umgebung noch mitten in der Blütephase stecken, werden in Mittelsachsen schon die ersten Beeren geerntet.

Von Linus Tresselt

Sachsen - Während einige Erdbeerfelder in Chemnitz und Umgebung noch mitten in der Blütephase stecken, werden in Mittelsachsen schon die ersten Beeren geerntet. Doch woher kommen die Unterschiede?

Durch die sommerlichen Temperaturen können Erdbeeren bereits ab Donnerstag auf dem Feld in Wilkau-Haßlau an der Bockwaer Kohlenstraße selbst gepflückt werden. © Kristin Schmidt Auf den Feldern von Harald (60) und Claudia Funck (56) u. a. in Leukersdorf, Niederwürschnitz und Chemnitz-Altenhain, verzögert sich die Ernte noch etwas. Auch wenn Claudia Funck kein genaues Startdatum nennen kann, rechnet sie frühestens ab dem 10. Juni, möglicherweise auch erst ab dem 15. Juni mit dem Beginn der Ernte. Dies sei aber in Anbetracht des teils kühlen Monats Mai normal. Sobald die Saison eröffnet ist, erhalten hier Selbstpflücker Erdbeeren ab 4,50 Euro pro Kilo. Eine Ausnahme bildet das Feld in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau), das schon ab Donnerstag für Selbstpflücker öffnet.

Die Ernte auf den Feldern von Familie Funck verzögert sich etwas. Erste Erdbeeren hält Harald Funck (60) jedoch bereits in den Händen. © Kristin Schmidt

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Auf dem Feld des Obstguts Seelitz in Spernsdorf startete bereits die Ernte

Auf dem Spernsdorfer Feld hat bereits die Ernte begonnen. © Kristin Schmidt Anders sieht es auf dem Feld des Obstguts Seelitz in Spernsdorf bei Zettlitz aus. Dort startete bereits die Ernte. Dabei handelt es sich um eine besonders zeitige Sorte, sagt Vorstandsvorsitzender Heiko Hübler (59). Zusätzlich werden die Erdbeeren mit Vlies, einer Art Folie, abgedeckt, die wie ein kleines Gewächshaus wirkt. "Die Beeren sind damit geschützt, die Wärme wird gespeichert und die Feuchtigkeit gehalten. Die Entwicklung beginnt dadurch schon eher", erklärt er. Auch geschmacklich könnten die frühen Erdbeeren überzeugen: "Sie sind geschmacklich voll und nicht sauer. Wir sind sehr zufrieden." Dennoch gebe es natürlich Unterschiede zwischen den Beeren.

Heiko Hübler (59) vom Obstgut Seelitz konnte bereits die ersten Erdbeeren in Spernsdorf ernten. © Kristin Schmidt

Mitarbeiterin Sabine Träger (37, r.) vom Obstgut Seelitz verkauft die Erdbeeren am Feld an der B175 in Spernsdorf bei Zettlitz. © Kristin Schmidt