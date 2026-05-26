23. Neiße Filmfestival: Film ab im Osten
Zittau - Filmfans aufgepasst: Entlang der Neiße wird ab Dienstag wieder großes Kino gefeiert!
Beim 23. Neiße Filmfestival flimmern bis Sonntag rund 100 Filme aus Deutschland, Polen und Tschechien über die Leinwände.
Los geht’s in Zittau mit dem Familiendrama "Etwas ganz Besonderes".
Zur Eröffnung werden auch die Schauspieler Max Riemelt, Frida Hornemann und Peter René Lüdicke erwartet.
Insgesamt beteiligen sich 19 Kinos und Kulturorte zwischen Weißwasser, Bautzen, Liberec und Görlitz.
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Neben Filmen gibt’s auch Konzerte, Workshops und Ausstellungen. Höhepunkt: die Vergabe der begehrten "Neiße-Fische" - elf Filmpreise im Gesamtwert von 27 500 Euro.
Die Preisverleihung steigt am 30. Mai im tschechischen Varnsdorf.
Titelfoto: Bildmontage: Rafael Sampedro (2)