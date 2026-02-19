Sperrung von Müglitztalbahn dauert länger: VVO äußert sich zum Grund

Glashütte - Die Sperrung der Müglitztalbahn geht in die Verlängerung. Nach der Entgleisung eines Triebwagens kann die Instandsetzung nicht zum 23. Februar abgeschlossen werden. Erst im kommenden Monat sollen zwischen Heidenau und Altenberg wieder durchgehende Züge rollen.

Die Reparaturarbeiten auf der Müglitztalbahn sind durch frostige Temperaturen ausgebremst worden. © Egbert Kamprath

"Schuld ist nur das Wetter", teilt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zum Grund mit.

Man sei "sehr kurzfristig" vom Infrastrukturbetreiber DB InfraGO darüber informiert worden, dass die notwendigen Schweiß- und Stopfarbeiten nicht wie geplant haben durchgeführt werden können.

Mögliche Frost-Phasen ließen bereits zu Beginn der Maßnahmen eine längere Sperrdauer vermuten.

"DB Regio organisiert derzeit mit Hochdruck die Verlängerung des Ersatzverkehrs, die Fahrplaner pflegen die neuen Daten in die Auskunftssysteme ein", heißt es vom VVO.