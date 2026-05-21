Neue Attraktion für Karls Erlebnis-Dorf im Anflug

Döbeln - In Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln erwartet die Besucher im Juli ein neues Highlight! Doch auch die Berliner Erlebnis-Dorf-Fans können sich auf zwei Neuheiten freuen.

Noch wird die Achterbahn aufgebaut. © EHL Media/Justin Kurowski

Ab dem 4. Juli lockt neben den bisherigen Attraktionen die neue Achterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" nach Mittelsachsen.

Mit einer Höhe von 27 Metern wird sie das höchste Fahrgeschäft aller Karls-Standorte sein, berichtet Geschäftsführer Robert Dahl.

Sie kommt zwar nicht auf eine Geschwindigkeit wie der "Silver Star" im Europa-Park (130 km/h), bringt aber dennoch der ganzen Familie einen großen Spaß. Dabei führt die Achterbahn über eine 230 Meter lange Strecke.

Gebaut wird die Anlage vom niederländischen Hersteller Vekoma.

Ein weiteres Highlight findet Ihr zudem im Untergeschoss des überdimensionalen Erdbeer-Gebäudes. Dort entsteht zusätzlich das Erdbeer-Café "Elisabeth".

Aber auch die Erlebnis-Dorf-Fans aus der Berliner Region dürfen sich freuen. Nur vier Wochen später soll auch im Erlebnis-Dorf Elstal die neue Achterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" in Betrieb gehen.