Neue Attraktion für Karls Erlebnis-Dorf im Anflug
Döbeln - In Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln erwartet die Besucher im Juli ein neues Highlight! Doch auch die Berliner Erlebnis-Dorf-Fans können sich auf zwei Neuheiten freuen.
Ab dem 4. Juli lockt neben den bisherigen Attraktionen die neue Achterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" nach Mittelsachsen.
Mit einer Höhe von 27 Metern wird sie das höchste Fahrgeschäft aller Karls-Standorte sein, berichtet Geschäftsführer Robert Dahl.
Sie kommt zwar nicht auf eine Geschwindigkeit wie der "Silver Star" im Europa-Park (130 km/h), bringt aber dennoch der ganzen Familie einen großen Spaß. Dabei führt die Achterbahn über eine 230 Meter lange Strecke.
Gebaut wird die Anlage vom niederländischen Hersteller Vekoma.
Ein weiteres Highlight findet Ihr zudem im Untergeschoss des überdimensionalen Erdbeer-Gebäudes. Dort entsteht zusätzlich das Erdbeer-Café "Elisabeth".
Aber auch die Erlebnis-Dorf-Fans aus der Berliner Region dürfen sich freuen. Nur vier Wochen später soll auch im Erlebnis-Dorf Elstal die neue Achterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" in Betrieb gehen.
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Weltweit erster "Bibi und Tina"-Freizeitpark
Ein Freizeitpark nicht nur für "Bibi und Tina"-Fans
Doch das sind noch lange nicht alle News aus dem Erdbeerpark. Im Sommer 2027 eröffnet neben dem Erlebnis-Dorf in Elstal ein "Bibi und Tina"-Freizeitpark.
Hier könnt Ihr Euch auf zahlreiche atemberaubende Attraktionen, thematisierte Spielplätze, einen außergewöhnlichen Indoor-Spielplatz und vieles mehr freuen.
Natürlich dürfen in der Welt von den beiden Freundinnen Bibi und Tina auch die Tiere nicht fehlen. Echte Pferde, Ponys, Hühner und sogar ein Ziegenbock warten auf Euch.
Auch das Kulinarische kommt mit zehn Gastronomien nicht kurz. Wer von weiter weg anreist, kann in einem von 46 "Bibi und Tina"-Themenzimmern übernachten.
Der Countdown läuft. Doch ein wenig Geduld braucht ihr noch. Der genaue Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski (2)