Moderations-Marathon: Uniradio in Mittweida sendet rund um die Uhr

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Das Studentenradio 99drei Radio Mittweida startet einen Moderations-Marathon. Bis Freitag senden die Studenten rund um die Uhr live.

Von Benjamin Schön

Mittweida - Schlaf? Fehlanzeige! Beim Studentenradio 99drei Radio Mittweida laufen seit Montagnacht ununterbrochen die Mikros heiß. Zum zweiten Mal wagen sich die Studierenden an ihren verrückten Moderations-Marathon. Die Premiere gab's 2024 zum 20. Sendergeburtstag.

Elsa Zaunick (23, l.) ist zum zweiten Mal beim Moderations-Marathon dabei. Sie moderiert gemeinsam mit Helene Ehrhardt (20).
Elsa Zaunick (23, l.) ist zum zweiten Mal beim Moderations-Marathon dabei. Sie moderiert gemeinsam mit Helene Ehrhardt (20).  © Kristin Schmidt

Bis Freitagnacht, 0 Uhr, senden 25 Studierende rund um die Uhr live. "Beim zweiten Treffen unserer neuen Chefetage kam die Idee auf – als besondere Aktion und große Herausforderung", erzählt die Chefin vom Dienst, Helene Ehrhardt (20).

Besonders erstaunlich: Selbst die Nachtschichten waren schnell vergeben. "Eigentlich hat sich alles ganz gut gefüllt. Wir als Chefs mussten nur wenig zuteilen", sagt die 20-Jährige.

Für Helene macht genau das den Reiz aus: "Live zu moderieren, macht einfach am meisten Spaß und man lernt super viel."

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Außerdem sei der Marathon bewusst etwas Außergewöhnliches: "Es ist ungewöhnlich, macht neugierig und irgendwie auch lustig, wenn man mal müde wird."

Neben den Livesendungen laufen diese Woche auch Podcasts aus dem Studiengang Medienmanagement, die eigentlich als Prüfungsleistung produziert wurden.

99drei Radio Mittweida wird nur von Studenten betrieben.
99drei Radio Mittweida wird nur von Studenten betrieben.  © Kristin Schmidt
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"Damit die mehr wertgeschätzt werden, lassen wir sie während des Marathons laufen." Ein weiteres Highlight wartet dann am Freitag: Geplant ist ein Telefoninterview mit einer Redakteurin direkt vom Konzert von Harry Styles in Amsterdam.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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