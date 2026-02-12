Neue Leitlinien: Wie Sachsen international mitspielen will

Dresden - Sachsen hat sich Leitlinien zur Internationalen Zusammenarbeit gegeben. "Ziel ist es, effektiv und möglichst einheitlich nach außen aufzutreten, Synergien zu bilden und kosteneffizient zu agieren. Sachsen nimmt damit eine Vorreiterrolle ein, nur wenige Bundesländer verfügen bisher über vergleichbare Dokumente", sagt Regierungssprecher Ralph Schreiber.

Anna-Maria Zerges im Labor im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Solche Forschungseinrichtungen profitieren davon, dass ausländische Wissenschaftler dort arbeiten. (Symbolbild) © ronaldbonss.com

Außenpolitik?! Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch das Papier, dass intensive internationale Zusammenarbeit eine wesentliche Grundlage sei für die Zukunft von Wohlstand, Innovationskraft und Attraktivität.

Sachsen hat aufgrund seiner Lage Chancen, Brücken zu bauen zwischen West-, Mittel- und Osteuropa. "Dem in der Lausitz beheimateten sorbischen Volk kommt dabei eine besondere Brückenfunktion zu", heißt es.

So geht sächsisch international: Sachsen will die Grenzregion zu Polen und Tschechien zum europäischen "Verflechtungsraum" machen und mehr bi- und trinationale Projekte anschieben. Damit surft man voll auf der EU-Welle.