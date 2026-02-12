Digitalfrequenz für Reichelts Radio in Sachsen erteilt

Leipzig - Der nächste Schritt von Julian Reichelts (45) Medienprojekt: Das umstrittene Portal Nius bekommt jetzt auch eine eigene DAB+ Radio-Lizenz in Sachsen . Die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) hat "Nius – Das Radio" eine zehnjährige Sendelizenz erteilt. Kritiker sehen darin die weitere Ausbreitung eines Angebots, das seit Jahren polarisiert und provoziert.

Julian Reichelt (45) polarisiert mit seinem Portal Nius. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Dahinter steht der frühere Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Sein 2023 gestartetes Online-Portal ist bekannt für seine rechtspopulistische Ausschlachtung, scharfe Kommentare und Zuspitzungen.

Dass der Sender nun auch in Sachsen auf Sendung geht, liegt weniger an großer Nachfrage als an freien Plätzen.

"Eine Auswahlentscheidung war nicht erforderlich, da auf die Ausschreibung der Kapazitäten durch die SLM keine die verfügbaren Kapazitäten übersteigende Zahl von Anträgen auf Zuweisung eingegangen war", heißt es vom SLM-Medienrat.

Zudem bekam auch egoFM eine Lizenz. Der Sender setzt auf alternative Musik und will vor allem jüngere Hörerinnen und Hörer in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Freiberg erreichen.