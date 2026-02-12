XXL-Werbung in Paris: Sächsische Schlösser kommen nach Frankreich

Sachsen/Paris - Im vorigen Jahr präsentierte sich Sachsen mit 20 großformatigen Bildern in der Shopping-Mall unterm Pariser Louvre.

Unternehmer Roland Hess hatte die Idee der sächsischen Bilderschau unterm Louvre. © Steffen Füssel

Zwinger, Göltzschtalbrücke und Co. bezeugten die Schönheit und Attraktivität Sachsens als Tourismusziel.

In diesem Jahr wird die Marketingkampagne fortgesetzt - ab 26. Mai verzaubern 22 XXL-Fotos aus Mitteldeutschland einen Monat lang im Rahmen des "Festivals der kulturellen Vielfalt" die Passanten im Pariser Carrousel du Louvre.

Unter dem Motto "Mitteldeutschland in Paris – Schlösser & Burgen als kulturelle Brücke Europas" sind dann u. a. die Dornburger Schlösser, Schloss Altenstein und Schloss Friedensstein aus Thüringen zu sehen.