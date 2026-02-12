XXL-Werbung in Paris: Sächsische Schlösser kommen nach Frankreich

Nach dem erfolgreichen Auftritt unter dem Louvre setzt Sachsen seine Paris-Kampagne fort.

Von Katrin Koch

Sachsen/Paris - Im vorigen Jahr präsentierte sich Sachsen mit 20 großformatigen Bildern in der Shopping-Mall unterm Pariser Louvre.

Unternehmer Roland Hess hatte die Idee der sächsischen Bilderschau unterm Louvre.
Unternehmer Roland Hess hatte die Idee der sächsischen Bilderschau unterm Louvre.  © Steffen Füssel

Zwinger, Göltzschtalbrücke und Co. bezeugten die Schönheit und Attraktivität Sachsens als Tourismusziel.

In diesem Jahr wird die Marketingkampagne fortgesetzt - ab 26. Mai verzaubern 22 XXL-Fotos aus Mitteldeutschland einen Monat lang im Rahmen des "Festivals der kulturellen Vielfalt" die Passanten im Pariser Carrousel du Louvre.

Unter dem Motto "Mitteldeutschland in Paris – Schlösser & Burgen als kulturelle Brücke Europas" sind dann u. a. die Dornburger Schlösser, Schloss Altenstein und Schloss Friedensstein aus Thüringen zu sehen.

2025 in der Shopping-Mall zu sehen: Die Dresdner Frauenkirche und erzgebirgische Bergmänner in Festtracht.
2025 in der Shopping-Mall zu sehen: Die Dresdner Frauenkirche und erzgebirgische Bergmänner in Festtracht.  © PR
Das Schlösserland Sachsen ist gerade noch im Auswahl-Modus - wird aber drei Besuchermagneten beisteuern.

Angeschoben hat die Aktion der Dresdner Unternehmer Roland Hess: "Sachsen in Paris im letzten Jahr war schon der Hammer, aber dieses Jahr legen wir mit Mitteldeutschland in Paris noch eine Schippe drauf."

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, PR

