XXL-Werbung in Paris: Sächsische Schlösser kommen nach Frankreich
Sachsen/Paris - Im vorigen Jahr präsentierte sich Sachsen mit 20 großformatigen Bildern in der Shopping-Mall unterm Pariser Louvre.
Zwinger, Göltzschtalbrücke und Co. bezeugten die Schönheit und Attraktivität Sachsens als Tourismusziel.
In diesem Jahr wird die Marketingkampagne fortgesetzt - ab 26. Mai verzaubern 22 XXL-Fotos aus Mitteldeutschland einen Monat lang im Rahmen des "Festivals der kulturellen Vielfalt" die Passanten im Pariser Carrousel du Louvre.
Unter dem Motto "Mitteldeutschland in Paris – Schlösser & Burgen als kulturelle Brücke Europas" sind dann u. a. die Dornburger Schlösser, Schloss Altenstein und Schloss Friedensstein aus Thüringen zu sehen.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Das Schlösserland Sachsen ist gerade noch im Auswahl-Modus - wird aber drei Besuchermagneten beisteuern.
Angeschoben hat die Aktion der Dresdner Unternehmer Roland Hess: "Sachsen in Paris im letzten Jahr war schon der Hammer, aber dieses Jahr legen wir mit Mitteldeutschland in Paris noch eine Schippe drauf."
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, PR