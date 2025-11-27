Neue Routen und andere Abfahrtszeiten: Schon bald große Veränderungen im MDV-Netz

Leipzig - Fahrgäste im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) müssen sich ab Mitte Dezember auf weitreichende Änderungen im Nahverkehr einstellen.

MDV-Fahrgäste müssen bald mit einigen Änderungen rechnen. © Bernd Wüstneck/dpa

Anlass sei der bundesweite Fahrplanwechsel im Fernverkehr, der auch zahlreiche Anpassungen bei S-Bahnen, Regionalzügen, Straßenbahnen und Bussen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen notwendig mache, teilte der MDV mit. Der neue Fahrplan gilt ab dem 14. Dezember.

Weil sich im Fernverkehr zentrale Knoten, Fahrzeiten und Linien verändern, werden auch das Netz der S-Bahn Mitteldeutschland sowie mehrere Regionalbahnlinien neu zugeschnitten. Das führt zu teilweise neuen Linienführungen und veränderten Abfahrtszeiten.

Damit Anschlüsse zwischen Bahn und Bus weiterhin funktionieren, wurden in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen, Altenburger Land und Saalekreis Busfahrpläne angepasst.

Zugleich nutzt der Verbund den Fahrplanwechsel für bereits länger geplante Änderungen.