Neue Schlüsseltechnologie für ein Quantum Sachsen

Ein Netzwerk will die Quantentechnologie in Sachsen voranbringen.

Von Thomas Staudt

Dresden - Sachsen will eine neue Schlüsseltechnologie erschließen.

Sieht nach Zukunft aus: Quantentechnologie in Laboratmosphäre. Ein Netzwerk will die Schlüsseltechnologie jetzt in Sachsen voranbringen.

Dabei geht es um Quantenwissenschaften und die entsprechenden Anwendungen etwa für eine sichere Kommunikation, leistungsfähige Computer oder neue Werkstoffe.

Um all das gezielt zu forcieren, ist jetzt SAX-QT "Quantum Saxony" gestartet.

Das Forschungsnetzwerk für Quantentechnologien soll laut dem Wissenschaftsministerium "Kompetenzen bündeln, weiter ausbauen und international sichtbar machen".

Koordiniert wird es von der Hochschule Zittau/Görlitz, den Fraunhofer-Instituten IPMS (Dresden) und IWU (Chemnitz) sowie dem Leibniz-Institut IFW (Dresden). EU und Freistaat unterstützen die Aufbauphase bis Ende 2027 mit drei Millionen Euro EFRE-Mitteln.

