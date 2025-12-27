589
Neue Schlüsseltechnologie für ein Quantum Sachsen
Dresden - Sachsen will eine neue Schlüsseltechnologie erschließen.
Dabei geht es um Quantenwissenschaften und die entsprechenden Anwendungen etwa für eine sichere Kommunikation, leistungsfähige Computer oder neue Werkstoffe.
Um all das gezielt zu forcieren, ist jetzt SAX-QT "Quantum Saxony" gestartet.
Das Forschungsnetzwerk für Quantentechnologien soll laut dem Wissenschaftsministerium "Kompetenzen bündeln, weiter ausbauen und international sichtbar machen".
Koordiniert wird es von der Hochschule Zittau/Görlitz, den Fraunhofer-Instituten IPMS (Dresden) und IWU (Chemnitz) sowie dem Leibniz-Institut IFW (Dresden). EU und Freistaat unterstützen die Aufbauphase bis Ende 2027 mit drei Millionen Euro EFRE-Mitteln.
