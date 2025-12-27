Neue Schlüsseltechnologie für ein Quantum Sachsen

Dresden - Sachsen will eine neue Schlüsseltechnologie erschließen.

Sieht nach Zukunft aus: Quantentechnologie in Laboratmosphäre. Ein Netzwerk will die Schlüsseltechnologie jetzt in Sachsen voranbringen. © 123RF

Dabei geht es um Quantenwissenschaften und die entsprechenden Anwendungen etwa für eine sichere Kommunikation, leistungsfähige Computer oder neue Werkstoffe.

Um all das gezielt zu forcieren, ist jetzt SAX-QT "Quantum Saxony" gestartet.

Das Forschungsnetzwerk für Quantentechnologien soll laut dem Wissenschaftsministerium "Kompetenzen bündeln, weiter ausbauen und international sichtbar machen".