So viele Glückspilze sicherten sich 2025 in Sachsen einen Millionen-Gewinn beim Lottospielen

Leipzig - Im Jahr 2025 haben in Sachsen weniger Glückspilze einen Millionen-Gewinn im Lotto erzielt als im Vorjahr.

Der höchste Gewinn des Jahres ging im Februar nach Leipzig. (Archiv) © Tom Weller/dpa

Bisher konnten sich nach Angaben der sächsischen Lotto-Gesellschaft fünf Tipper und Tipperinnen über eine siebenstellige Summe freuen.

2024 waren im Freistaat zwölf Lotto-Millionäre gezählt worden. Bis Silvester stehen noch einige Ziehungen an.

Von den fünf Großgewinnern in diesem Jahr kamen zwei aus der Landeshauptstadt Dresden, zwei aus Leipzig und einer aus Nordsachsen. Einer der Dresdner Glückspilze gewann im Mai mit sechs Richtigen im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" gut 3,2 Millionen Euro.

Mitte März knackte eine Dresdnerin den Jackpot in der Zusatzlotterie "Spiel 77" und konnte sich über knapp 1,6 Millionen Euro freuen.