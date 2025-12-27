Statt Rente: 76-Jährige huscht als Gespenst durch Schloss Albrechtsburg

Meißen - Im Schloss Albrechtsburg in Meißen geistert ein besonders kluge(r) Kopf herum: Gabriele Kluge (76) spukt dort als Gespenst Albin durch die Kellergewölbe. Wer ihr begegnet, merkt schnell: Sie ist nicht nur Statistin in einem Kostüm, sondern eine leidenschaftliche Erzählerin mit Herzblut.

Vor diesem lustigen Gespenst, das die Albrechtsburg unsicher macht, hat wohl niemand wirklich Angst. © Steffen Füssel

Für jede ihrer Rollen legt Kluge eine Schippe Selbstbewusstsein an den Tag – eine Stärke, die sie über viele Jahre im Umgang mit Menschen entwickelt hat. Denn: Kluge war jahrzehntelang Meißens Hebamme des Vertrauens.

"Ich kenn' hier jeden", witzelt die 76-Jährige. Vermissen tut sie ihren Beruf zwar nicht, doch auf die faule Haut legen kam für sie nach der Rente nicht infrage: "Ich kann mir das Leben ohne das alles nicht vorstellen."

So machte sie nach dem Renteneintritt einfach weiter, nur eben mit einer anderen Rolle. Schon seit acht Jahren streift sie als Gespenst Albin durch die Säle und Kellergewölbe der Albrechtsburg.

Parallel dazu bietet sie seit 15 Jahren Stadtführungen durch Meißen an. Dabei macht sie in den Sommermonaten als Bademagd die ehemaligen Bade- und Freudenhäuser in der Altstadt unsicher.

"Ich hab auch schon im Kloster 'Heilig Kreuz' bei Aufführungen eine Nonne gespielt", erinnert sich die Hebamme.