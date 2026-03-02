PSR-Urgestein wechselt zum MDR
Dresden/Leipzig - Neue Stimme bei Radio MDR Sachsen: Ab März führt Anne Espenhain (46) im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Hehde durch das Vormittagsprogramm (Mo.-Fr. 10-13 Uhr).
Sie tritt die Nachfolge von Henriette Schmidt an, die sich Ende 2025 in den Ruhestand verabschiedete.
"Ich bin sehr glücklich, die Hörer mit Ratgebern, Studiogästen, Tipps und Geschichten durch den Tag zu begleiten", freut sich Anne Espenhain, die das Radio-Handwerk von der Pike auf gelernt hat.
Nach einem Volontariat bei Radio PSR blieb sie dem Sender 13 Jahre treu, moderierte und gestaltete das Programm als Redaktionsleiterin mit.
Zweimal wurde sie mit dem Rundfunkpreis Mitteldeutschland ausgezeichnet: 2009 für den besten Beitrag und 2010 für die beste Moderation.
Titelfoto: MDR/Marcus Prosch