Erster wichtiger Schritt geschafft: Besondere Stützkonstruktion an maroder agra-Brücke steht

Markkleeberg - Es geht voran auf der maroden agra-Brücke in Markkleeberg in der Nähe von Leipzig . Ab Freitag wird der Verkehr verlegt, damit demnächst der erste Brückenteil abgebrochen werden kann.

Bei winterlichen Wetterbedingungen wurden die Stützen fertiggestellt, wie diese Bilder von Anfang Februar zeigten. © Ralf Seegers

Innerhalb von wenigen Wochen wurde eine Konstruktion mit 408 Stützen errichtet, die die Last des östlichen Brückenzuges zusätzlich von unten tragen sollen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montagnachmittag mit.

Die Standsicherheit der Brücke soll so gewährleistet werden.

"Dabei wurde die Brücke nach und nach auf die neuen Stützen gesetzt. Während des gesamten Prozesses wurden Bewegungen und Kräfte kontrolliert, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Schäden am Bauwerk auszuschließen", erklärte Pressesprecherin Corinna Saring.

Während der Verkehr über den östlichen Brückenzug rollt, wird weiterhin alles genau kontrolliert.