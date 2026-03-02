Erster wichtiger Schritt geschafft: Besondere Stützkonstruktion an maroder agra-Brücke steht

Die agra-Brücke in Markkleeberg bei Leipzig wird durch 408 Stützen gesichert. Ein Brückenzug wird am Freitag voll gesperrt, um ihn zeitnah abzubrechen.

Von Tamina Porada

Markkleeberg - Es geht voran auf der maroden agra-Brücke in Markkleeberg in der Nähe von Leipzig. Ab Freitag wird der Verkehr verlegt, damit demnächst der erste Brückenteil abgebrochen werden kann.

Bei winterlichen Wetterbedingungen wurden die Stützen fertiggestellt, wie diese Bilder von Anfang Februar zeigten.
Bei winterlichen Wetterbedingungen wurden die Stützen fertiggestellt, wie diese Bilder von Anfang Februar zeigten.  © Ralf Seegers

Innerhalb von wenigen Wochen wurde eine Konstruktion mit 408 Stützen errichtet, die die Last des östlichen Brückenzuges zusätzlich von unten tragen sollen. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montagnachmittag mit.

Die Standsicherheit der Brücke soll so gewährleistet werden.

"Dabei wurde die Brücke nach und nach auf die neuen Stützen gesetzt. Während des gesamten Prozesses wurden Bewegungen und Kräfte kontrolliert, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Schäden am Bauwerk auszuschließen", erklärte Pressesprecherin Corinna Saring.

Während der Verkehr über den östlichen Brückenzug rollt, wird weiterhin alles genau kontrolliert.

Der auf diesem Bild sichtbare westliche Brückenzug soll zuerst abgebrochen werden. Die Planungen dafür laufen. (Archivfoto)
Der auf diesem Bild sichtbare westliche Brückenzug soll zuerst abgebrochen werden. Die Planungen dafür laufen. (Archivfoto)  © Ralf Seegers
Die Planung zum ersten Brückenabbruch laufen

Der Verkehr wird ab Freitag vorerst nur noch über einen Brückenzug geleitet. (Archivfoto)
Der Verkehr wird ab Freitag vorerst nur noch über einen Brückenzug geleitet. (Archivfoto)  © Silvio Bürger

Der Verkehr wird dann mit je einer Fahrspur pro Richtung auf diesem Brückenzug rollen. Die dafür notwendigen Markierungsarbeiten auf der Brücke sind abgeschlossen. Weitere in den Kreuzungsbereichen am Goethe-Steig und an der Seenallee sollen bei geeignetem Wetter folgen, so das Landesamt.

Ab Freitag wird der westliche Brückenzug bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Man möchte diesen Brückenteil zuerst abbrechen und neu bauen. Aktuell laufen dazu die weiteren Planungen.

Die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Leipzig und Markkleeberg soll befahrbar bleiben. Fahrzeuge, die ein Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen haben, dürfen die Brücke aber weiterhin nicht befahren.

