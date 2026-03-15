Neue Woche, neue Streiks im Nahverkehr: Diese Regionen sind betroffen

Chemnitz/Zwickau - Pendler im Raum Chemnitz brauchen am Montag mal wieder starke Nerven. Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Teilen Sachsens angekündigt. Auch der Regionalverkehr Westsachsen (RVW) ist betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. © Stefan Puchner/dpa

Betroffen sind nach Unternehmensangaben die Bereiche Chemnitz, Limbach-Oberfrohna, Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein.

Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe werden nicht bestreikt, doch der RVW-Ausstand schlägt auch auf das CVAG-Netz durch. Einschränkungen gibt es nach CVAG-Angaben auf den Linien 41, 46, 63 und 96.

Im Landkreis Zwickau steht der Regionalbusverkehr nicht überall still. Die RVW erklären ausdrücklich, dass Glauchau, Zwickau und Werdau vom Warnstreik nicht betroffen ist.

Zahlreiche Linien fahren ohne Einschränkungen, außerdem nennt das Unternehmen auf seiner Homepage auch eine ganze Reihe von Schülerverbindungen, die regulär unterwegs sind.

Heißt unterm Strich: Während es rund um Chemnitz ruckeln dürfte, soll der Regionalverkehr in großen Teilen des Zwickauer Raums weiterlaufen.