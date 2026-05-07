Vollzeit immer unbeliebter: Teilzeit ist in Sachsen Trumpf

Kamenz - Immer mehr Menschen kehren dem klassischen Vollzeitjob in Sachsen den Rücken.

Die Sachsen streuen Salz in des Bundeskanzlers Wunde. So regt sich Friedrich Merz (70, CDU) schon länger über die von ihm so benannte "Lifestyle-Teilzeit" auf. © Kay Nietfeld/dpa

Aktuell sind rund 35 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Teilzeit, das entspricht etwa 568.700 Frauen und Männern.

Im Jahr 2005 waren es nur rund 242.000 Beschäftigte, die Quote lag damals bei gerade einmal 18 Prozent. Damit hat sich die Zahl der Teilzeitkräfte mehr als verdoppelt.

Auffällig sind die großen regionalen Unterschiede.