Neue Zahlen zur Sachsen-Population: 35 Rudel und eine einsame Wölfin

Dresden - Die Wolfspopulation in Sachsen scheint sich weiter zu stabilisieren. Darauf deutet die Auswertung des Monitoringjahres 2024/25 hin, die das Landesumweltamt (LfULG) jetzt veröffentlichte.

Mehr Wölfe, mehr Rudel, mehr Territorien? Nein, die Wolfspopulation in Sachsen stabilisiert sich zusehends. © IMAGO/Martin Wagner

Danach gibt es in Sachsen aktuell 35 Wolfsrudel, zehn Wolfspaare und eine Einzelwölfin. Seit dem Monitoringjahr 2021/22 schwankt der Bestand zwischen 40 und 50 Wolfsterritorien.

Die aktuellen Ergebnisse bestätigen diesen Trend, so das LfULG. Die meisten Territorien befinden sich nach wie vor in der Oberlausitz (27 Rudel, fünf Paare, eine territoriale Wölfin). Einige Rudel waren nicht mehr nachweisbar, andere wurden übernommen.

Außerhalb der Lausitz gibt es in Nordsachsen seit mehreren Jahren ein stabiles Vorkommen mit aktuell fünf Rudeln und einem Wolfspaar.

In der Dresdner Heide konnte ein Wolfspaar ohne Nachwuchs nachgewiesen werden, in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie im Erzgebirgskreis jeweils ein Rudel. Östlich von Leipzig wurden zwei neue Wolfspaare bestätigt, im Vogtlandkreis eines.