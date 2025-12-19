Neuer Digitalpakt soll Sachsens Schulen auf Empfang bringen

Ohne Computer und Co. ist Schulalltag heute nicht mehr denkbar. © Sebastian Kahnert/dpa

Bund und Länder haben sich am Donnerstag bei der Bildungsministerkonferenz darauf verständigt. Sachsens Kultus-Staatssekretär Wilfried Kühner (60) war als einer der Verhandlungsführer der Länderseite maßgeblich an der Fortschreibung des Paktes beteiligt.

Der DigitalPakt 2.0 schließt nahtlos an den ersten an. Bis 2030 stehen mindestens fünf Milliarden Euro zur Stärkung der Digitalisierung von Schule und Unterricht zur Verfügung.

Sie werden hälftig finanziert durch Bund und Länder. Neuerungen bei der Mittel-Zuweisung sorgen für einen Abbau von Bürokratie.

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU): "Der Digitalpakt 2.0 ist ein starkes Signal für Verlässlichkeit und Fortschritt bei der Digitalisierung unserer Schulen."