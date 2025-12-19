 3.842

Zehn Meter hoher Weihnachtsbaum auf Altmarkt abgesägt - 2000 Euro Schaden

Auf dem Altmarkt in Löbau wurde in der Nacht zu Freitag eine rund zehn Meter hohe Tanne zu Fall gebracht.

Von Janina Rößler

Löbau - Kein Weihnachtswunder mehr in Löbau (Landkreis Görlitz): In der Nacht zu Freitag brachten Unbekannte den festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt zu Fall.

In der Nacht zu Freitag wurde der Weihnachtsbaum gefällt.
In der Nacht zu Freitag wurde der Weihnachtsbaum gefällt.  © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ging gegen 3.30 Uhr die Meldung über die gefällte, rund zehn Meter hohe Blaufichte ein.

Verletzt wurde vor Ort glücklicherweise niemand. Allerdings überstanden einige der rund 35 Herrnhuter Sterne, die den Baum schmückten, den Sturz nicht.

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf rund 2000 Euro.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Baum mit einer Säge zu Fall gebracht wurde. Die Stadt Löbau teilte zudem mit, dass der Weihnachtsbaum nicht mehr aufgestellt wird.

Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt und bittet um Hinweise. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Zittau unter der Telefonnummer 03583 620 zu melden.

