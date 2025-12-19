Nach schwerem Jagdunfall in Sachsen: Tierschützer fordern Konsequenzen

Brand-Erbisdorf - Nach einem schweren Jagdunfall in Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) schaltet sich nun auch die Tierschutzorganisation "PETA" ein. Die Tierschützer sind fassungslos und fordern harte Konsequenzen.

In Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) wurde ein Mann (20) versehentlich von einer Flinte getroffen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Es müssen dramatische Minuten gewesen sein, die sich Anfang November am Rand von Brand-Erbisdorf abspielten. Oberbürgermeister Martin Antonow (63, parteilos) hatte einen Freund (20) der Familie zur Jagd eingeladen. Das berichtete die "Freie Presse".



Dann geschah das Unglück: Beim Prüfen des Ladezustandes seiner Flinte löste sich ein Schuss. Dieser traf den jungen Mann - er kam umgehend in ein Krankenhaus.

Auch für den Oberbürgermeister war der Vorfall ein riesiger Schock. Er war laut eigenen Angaben zwei Wochen krankgeschrieben - das Geschehen habe ihn traumatisiert.

Unterdessen sind auch Tierschützer auf den Fall aufmerksam geworden. Sie plädieren auf ein lebenslanges Waffen-Verbot für den Oberbürgermeister. "Wir fordern die Kreisjagdbehörde Mittelsachsen auf, sicherzustellen, dass dieser Jäger nie wieder eine Waffe in der Hand halten darf", sagt Peter Höffken, Fachreferent bei PETA.

Der Tierschützer schimpft: "Jedes Jahr ereignen sich zahlreiche solcher Tragödien, weil schießwütige Spaßjäger verantwortungslos in der Gegend herumballern. Um weiteres Leid zu verhindern, ist nun der Gesetzgeber gefragt."