Neuer Wanderweg verbindet Sachsen mit Tschechien
Bad Schandau - Zwischen dem tschechischen Hřensko und Schmilka ist ein neuer Wanderweg entstanden. Kein einfaches Projekt: Vorher mussten strenge Vorgaben zum Schutz wilder Pflanzen und Tiere geprüft werden.
Die tschechische Nationalparkverwaltung ließ ein Umweltgutachten erstellen, der neue Pfad liegt daher außerhalb der besonders geschützten Kernzonen beider Nationalparks.
Startpunkt ist der Eingang zum Tal Suchá Bělá bei Hřensko, Endpunkt bei Schmilka am Grenzweg. Die Route habe den "Charakter eines Bergpfades", wirbt Sachsenforst.
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Zudem könnten Wanderbegeisterte von Schmilka aus leicht weiterwandern, etwa hoch zum Großen Winterberg oder zum Weg zur Wildnis.
Titelfoto: Fotomontage: Marko Förster