Neuer Wanderweg verbindet Sachsen mit Tschechien

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Zwischen dem tschechischen Hřensko und Schmilka ist ein neuer Wanderweg entstanden. Kein einfaches Projekt.

Von Karoline Bernhardt

Bad Schandau - Zwischen dem tschechischen Hřensko und Schmilka ist ein neuer Wanderweg entstanden. Kein einfaches Projekt: Vorher mussten strenge Vorgaben zum Schutz wilder Pflanzen und Tiere geprüft werden.

Zur Einweihung waren u.a. Petr Kříž (l.), Leiter des Nationalparks Böhmische Schweiz, und Uwe Borrmeister (55, r.), Leiter des Nationalparks Sächsische Schweiz, anwesend.
Zur Einweihung waren u.a. Petr Kříž (l.), Leiter des Nationalparks Böhmische Schweiz, und Uwe Borrmeister (55, r.), Leiter des Nationalparks Sächsische Schweiz, anwesend.  © Marko Förster

Die tschechische Nationalparkverwaltung ließ ein Umweltgutachten erstellen, der neue Pfad liegt daher außerhalb der besonders geschützten Kernzonen beider Nationalparks.

Startpunkt ist der Eingang zum Tal Suchá Bělá bei Hřensko, Endpunkt bei Schmilka am Grenzweg. Die Route habe den "Charakter eines Bergpfades", wirbt Sachsenforst.

Der Pfad erschließt neue Aussichten.
Der Pfad erschließt neue Aussichten.  © Marko Förster
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Zudem könnten Wanderbegeisterte von Schmilka aus leicht weiterwandern, etwa hoch zum Großen Winterberg oder zum Weg zur Wildnis.

Titelfoto: Fotomontage: Marko Förster

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