Wieder Bauarbeiten! Worauf sich Pendler im VVO ab Dienstag einstellen müssen
Dresden - Schon wieder Schwellenwechsel im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)! Nach den Maßnahmen von Ende März kommt es nun erneut zu Fahrplanänderungen.
Nach Verbund-Angaben dauern die Bauarbeiten bis zum 24. April. In dieser Zeit ist die Streckenkapazität eingeschränkt.
Die Verstärkerfahrten der S1 rollen ab Meißen bis zum Dresdner Hauptbahnhof planmäßig - danach ohne Halt bis zum Heidenauer Bahnhof und enden dort. Die Halte zwischen Hauptbahnhof und Heidenau sowie der Abschnitt Heidenau - Pirna entfallen.
Auf der S2 fahren die Züge während der Hauptverkehrszeiten (6 bis 9 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr) ab/bis Heidenau. Der Abschnitt nach Pirna wird nicht bedient. Ansonsten sind die Leistungen nur zwischen Dresden Hauptbahnhof und dem Flughafen unterwegs.
Gleiches gilt auf der Linie am kommenden Samstag.
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Behinderungen gibt es derzeit auch zwischen Bad Schandau und Schöna. Wegen Brückenarbeiten ist der Abschnitt tagsüber bis einschließlich Sonntag voll gesperrt.
Titelfoto: Holm Helis